Политика

Глав новых округов Псковской области планируют избрать до конца осени

01.10.2025 17:09|ПсковКомментариев: 0

Глав вновь образованных муниципальных округов могут избрать до 20 ноября текущего года, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова.

«Когда назначат глав муниципальных округов, знает только депутатский корпус. Именно депутатский корпус избирает, а не назначает глав муниципальных округов, в соответствии с той процедурой, которая у нас установлена 33-м федеральным законом, ничего другого. Сейчас утвердят положение о порядке проведения конкурса на должность глав муниципальных образований. После того, как они утвердят это положение, оно будет опубликовано, вступит в силу, в течение 20 дней сформируют конкурсные комиссии. В течение 20 дней будут осуществляться сбор документов от конкурсантов и обработка этих документов, после этого пройдут заседания конкурсных комиссий, когда они пройдут, опять-таки, назначит непосредственно сама конкурсная комиссия», - сказала Елена Тимашова.

Она предположила примерную дату, когда глав изберет депутатский корпус.

«Мы можем предположить, что они произойдут в ближайшее время. До середины ноября, скорее всего, они состоятся. Но спрогнозировать мы пока только можем, не утверждаем, что все даты обозначат, в первую очередь депутаты, а во вторую очередь конкурсная комиссия, которую депутаты определят. В адрес губернатора Псковской области поступит предложение о назначении трех членов конкурсной комиссии. Мы предполагаем, что до 20 ноября, если конкурсы состоятся, если все даты будут выдержаны, то вполне возможно, что у нас будут выбраны главы муниципальных образований», - добавила Елена Тимашова.

Она опровергла гуляющую по Сети информацию об избрании глав Новосокольнического и Гдовского муниципальных округов 6 октября.

«Это будут проходить сессии Собраний депутатов, на которых они утвердят положения о порядке проведения конкурсов, это нормативный акт, и они сформируют конкурсную комиссию от Собрания депутатов и назначат дату первого заседания конкурсной комиссии. Это не будет избрание главы», - заключила Елена Тимашова.

Ранее сообщалось, что председателей Собраний депутатов избрали в 11 образованных муниципальных округах Псковской области. 

Напомним, в Псковской области с 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов 1-го созыва. Также проходили дополнительные выборы депутата Собрания Струго-Красненского муниципального округа 1-го созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и депутата Псковской городской Думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу №3.

В регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития. Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
