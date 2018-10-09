Общество

Псковские мужчины не хотят менять квалификацию

Заместитель председателя государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения, начальник отдела программ занятости и рынка труда Леонид Кириллов в Общественном пресс-центре ПЛН объяснил, почему в регионе за последние годы изменился портрет безработного.

Сегодня безработный в Псковской области – это мужчина от 30 до 49 лет с высшим или средним профессиональном образованием. Ранее же без работы в основном оставались женщины.

По словам Леонида Кириллова, рынок труда в регионе поменялись, поменялись сами профессии. «Если женщины идут и на ту, и на другую специальность, то мужчинам психологически очень сложно поменяться. Из 708 безработных, направленных на переобучение, 70% - женщины. Убедить мужчину переобучиться – очень сложно. Если мужчина имеет профессию, то он хочет идти по ней дальше», - пояснил он.

В пример специалист привел профессию кочегара, которая постепенно уходит в прошлое из-за преобладания газовых котельных. «И переучить кочегаров сложно. В крайнем случае, соглашаются на охранника», - заключил Леонид Кириллов.