Общество

Некоторые объекты к Ганзейским дням в Пскове закончить на 100% не удастся - Михаил Ведерников

«На сто процентов завершить некоторые объекты к проведению Ганзейских дней в Пскове мы по ряду объективных причин не сможем. Однако с нас никто не снимал задачу привести их в порядок хотя бы визуально, чтобы они не выглядели как объекты незавершенного строительства», - такую мысль высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседании организационного комитета по подготовке и проведению XXXIX Международных Ганзейских дней.

В частности, он уточнил, что по стадиону «Машиностроитель» регион не сможет оперативно получить документы по вводу введению в эксплуатацию. «Это значит, что мы не сможем допустить туда людей. Но все работы к этому моменту должны быть закончены. Не должно возникать вопросов по его визуальному состоянию. Тоже самое касается зданий библиотек, нужно завершить ремонтные работы по фасаду, кровле и благоустройству прилегающей территории», - добавил Михаил Ведерников.

По его словам, подрядчик, работающий над реконструкцией здания гостиницы «Интурист» (студенческий кампус), с апреля начнет работать в две смены. «Нужно внимательно проконтролировать, чтобы так оно и было, поскольку мы должны к началу Ганзейских дней к проведению Молодежной Ганзы уже разметить 100 человек», - отметил глава региона.

Он напомнил, что за прошедший год администрации Псковской области удалось получить существенные средства из федерального центра, выделенные на проведение

«Важно доказать, что мы выполняем взятые на себя обязательства. Никаких отговорок мы не потерпим, вроде того, что что-то не сделал подрядчик. Поверьте, очень неприятно объяснять министерству, почему мы не освоили выделенные средства, еще сложнее эти средства снова просить выделить. Поэтому давайте будем все-таки ответственными», - призвал губернатор руководителей вовлеченных в подготовку Ганзейских дней в Пскове комитетов.