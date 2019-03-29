Общество

Полистовский заповедник приглашает на экологический маршрут «От болот до океана»

Весной Полистовский заповедник становится настоящим птичьим краем. Здесь останавливается на пролете и гнездится множество птиц. Их можно наблюдать на экологическом маршруте «От болот до океана». Об этом сообщается на странице заповедника в Инстаграм.

Маршрут существует c 2012 года, а в 2018 его посетили 144 человека. Это единственный водный маршрут, его длина - 50 км.

Здесь можно встретить многих околоводных птиц, однако вероятность встреч зависит от погоды: в солнечную погоду птиц увидеть легко, а в пасмурную они показываются реже.

Чаще всего можно увидеть чаек, крачек, кулика-фифи, уток, чибисов, в июне - цапель. А если повезет, то и редких птиц: скопу и кроншнепа.

На маршруте экскурсовод расскажет о ценности водно-болотных угодий как для птиц, так и для всей планеты.

Здесь туристы обязательно познакомятся с самой фотогеничной птицей Полистовья - фифи. Этот куличок позволяет сфотографировать себя даже на телефон. На маршруте предусмотрена остановка на берегу памятника природы - живописного озера Полисто. Приезжать в заповедник советуют в конце мая-июне. Часть пути «От болот до океана» проходит по узкому зеленому каналу, где ветви деревьев почти смыкаются над головой. Маршрут действует с конца апреля до середины июня.

Записаться на экскурсии можно на сайте в разделе «Заказать экскурсию».