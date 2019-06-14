Общество

Эксперты выяснили среднюю зарплату менеджера по тендерам в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты менеджеров по тендерам в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, таможенный декларант в этом городе в среднем получает 39 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 57 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 43 000 рублей, Великий Новгород – 39 000 рублей, Смоленск – 39 000 рублей, Ленинградская область – 48 000 рублей в месяц.