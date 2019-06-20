Общество

На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем

На площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем, но его можно будет приобрести в кафе и ресторанах, расположенных на территории праздничного пространства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 22 июня, на открытом заседании профильного оргкомитета, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Он пояснил, что на территорию праздничного пространства можно будет пройти только через рамки металлодетекторов. Но это не значит, что будут какие-то ограничения для наших жителей. Пройти может любой человек, который захочет посетить ганзейские мероприятия. Для пешеходов нет никаких особых ограничений, им не потребуется спецпропуска. Однако с собой нельзя будет приносить запрещенные предметы и алкоголь.

«Такая мера принята в целях обеспечения безопасности гостей», - подчеркнула и.п. главы Пскова Елена Полонская.

Полковник полиции Сергей Сурин также уточнил, что такие меры предприняты в рамках антитеррористической защищенности. Он напомнил, что к запрещенным предметам относятся острые, колющие и режущие предметы, большие сумки. Трудности с проходом на праздничные площадки, по его словам, могут возникнуть и у людей в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Мы уже готовы к проведению всех этих мероприятий», - добавил он.

Всего к охране порядка во время Ганзейских дней будет привлечено около 1500 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, не считая волонтеров, народных дружинников и частных охранных предприятий (будут работать по заключенным договорам с администрациями Псковской области и Пскова на возмездной основе). Сотрудники силовых структур привлечены не только из Пскова, но и со всей Псковской области.