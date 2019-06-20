Общество

Депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов провел рейд по «наливайкам»

Депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов сегодня, 26 июня, провел рейд по городским пабам, или так называемым «наливайкам».

Как пояснил Псковской Ленте Новостей депутат, поводом послужила жалоба граждан на работу данных заведений, а именно продажа некачественного алкоголя, установление низкой цены на спиртные напитки, которая не соответствует установленной государственной. Как пояснил корреспонденту Псковской Ленты Новостей Анатолий Тиханов, в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» обратилась псковичка с жалобой на паб, расположенный на улице Народная. В обращении сообщается, что, употребляя спиртные напитки в данном пабе, сын псковички получил сильное алкогольное отравление.

«Мы по этому поводу писали официальные заявления в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры. Прокуратура дала ответ, в котором говорится о том, что проводится проверка, полиция ответила, что все хорошо, нарушений не выявлено, но паб взят на особый контроль. Мы решили своими глазами посмотреть, все ли там в порядке, чтобы убедиться в достоверности обращения. Было решено провести сегодняшний рейд», - прокомментировал депутат областного Собрания.

Таким образом, было проверено три заведения - один паб на улице Народной, два - на улице Максима Горького.

Один из пабов, расположенный на улице Максима Горького, сразу вызвал сомнения у участников рейда по поводу расстояния между заведением и школой, находящейся неподалеку, поделился выводами Анатолий Тиханов. «По нашему мнению, может между зданиями и есть 50 метров, но между территориями их точно нет», - выразил уверенность спикер.

В ходе рейда проверки коснулись следующих позиций - вывески, регистрация организации, наличие лицензии, соблюдение минимальных цен на алкоголь, меню, наличие акцизных марок, уголок потребителя.

По словам Анатолия Тиханова, во всех заведениях имеются проблемы с документацией, где-то даже отсутствуют необходимые сертификаты, мерные приспособления, а в одном из заведений налицо антисанитарная обстановка, пояснил депутат.

«Наибольшее удивление у нас вызвал тот факт, что в одном из заведений водка, крепостью 40%, продается по цене 180 рублей за пол литра», - заявил спикер.

С помощью приложения «Антиконтрафакт», которое позволяет проверить легальность продаваемого алкоголя, путем сканирования акцизной марки или QR-кода на чеке, была проверена алкогольная продукция в псковских «наливайках».

«Почти все дешевые бутылки алкоголя не читались, программа не распознавала акцизную марку. Мы шокированы, предполагали, что найдем какие-то нарушения, но не думали, что их будет так много», - прокомментировал Тиханов.

Дать какие-либо объяснения не смогли ни продавцы заведения, ни приехавшее руководство.

Заведение на Народной и вовсе оказалось закрыто к приезду участников рейда. «Закрыто по техническим причинам» - говорилось на вывеске.

По мнению депутата, если такие заведения есть - значит на них есть спрос, но необходимо соблюдать санитарные нормы и нормы торговли качественной продукцией.

«Участники рейда несколько огорчены тем, что показала проверка. Сейчас идет подготовка заявлений в контролирующие органы», - заключил Анатолий Тиханов.