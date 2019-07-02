Кадастровая палата по Псковской области ищет сотрудников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, открыто пять вакансий по различным направлениям деятельности.
Заместитель главного бухгалтера - начальник финансово-экономического отдела
Зарплата от 25 000 рублей
Адрес места работы Псковская область, г. Псков, Рабочая улица, дом: 11
Дополнительная информация по вакансии:
На период испытательного срока заработная плата 25000 руб.
Данные по вакансии
График работы: Полный рабочий день
Контактная информация
Контактное лицо: Оксана Алексеева
Телефон : 8(8112) 649301, доб.2114
Эл. почта : fgu600201@60.kadastr.ru
Должностные обязанности
1. Учет реализации услуг, формирование налоговой отчетности по НДС и налогу на прибыль, в т.ч. книги продаж, покупок, счета-фактуры.
2. Ведение управленческого учета и формирование ведомственной отчетности в части приносящей доход деятельности.
3. Общее руководство финансово-экономическим отделом, замещение главного бухгалтера в период его отсутствия.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 3 года
Высшее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительное профессиональное образование по специальным программам.
Требование к опыту практической работы:
Не менее трех из последних пяти лет в бюджетных (казенных) учреждениях.
Уверенный пользователь офисного пакета и оргтехники
Знание ПП «1С: Предприятие» (не ниже 8.2) приветствуется
Образование: Высшее
Специальность по образованию: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Ученая степень: не указано
Ведущий экономист
Зарплата 20 000 рублей
Адрес места работы Псковская область, г. Псков, Рабочая улица, дом: 11
Данные по вакансии
График работы: Полный рабочий день
Контактная информация
Контактное лицо: Оксана Алексеева
Телефон :8(8112) 649301, доб.2112
Эл. почта : fgu600701@60.kadastr.ru
Должностные обязанности
1. Учет расчетов с поставщиками (счет 302, 206) и подотчетными лицами (счет 208), инвентаризация расчетов.
2. Учет санкционирования расходов (счета 5 раздела ).
3. Ведение управленческого учета по основной деятельности.
Требования к кандидату
Опыт работы (лет): 3 года
Требования:
Высшее / среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительное профессиональное образование по специальным программам.
Требование к опыту практической работы:
Не менее трех из последних пяти лет в бюджетных (казенных) учреждениях.
Уверенный пользователь офисного пакета и оргтехники
Знание ПП «1С: Предприятие» (не ниже 8.2) приветствуется
Образование: Высшее
Специальность по образованию: Экономика и управление на предприятии/Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Инженер II категории отдела обработки документов и обеспечения учетных действий
Зарплата 14 000 рублей
Адрес места работы Псковская область, г. Псков, Рабочая улица, дом: 11
Сфера деятельности: Государственная служба, некоммерческие организации
Данные по вакансии
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Временная
Контактная информация
Контактное лицо: Оксана Алексеева
Телефон: 649-301 (доб.2114)
Эл. почта :fgu600201@60.kadastr.ru
Должностные обязанности:
1. Осуществление функций по вводу сведений в рамках учетно-регистрационных действий в ЕГРН.
2. Составление проектов протоколов проверок в сфере учетно-регистрационных действий.
Требования к кандидату:
Высшее профессиональное образование и стаж работы приветствуется.
Уверенный пользователь офисного пакета и оргтехники
Образование: Среднее профессиональное
Специальность по образованию: Земельно-имущественные отношения
Инженер II категории отдела обеспечения ведения ЕГРН, нормализации баз данных и инфраструктуры пространственных данных
Зарплата 14 000 рублей
Адрес места работы Псковская область, г. Псков, Рабочая улица, дом: 11
Данные по вакансии
График работы: Полный рабочий день
Тип занятости: Временная
Контактная информация
Контактное лицо: Наталья Тимофеева
Телефон: 649-301 (доб.2110)
Эл. почта :fgu600201@60.kadastr.ru
Должностные обязанности
Осуществлять мероприятия, направленные на проведение верификации сведений ЕГРН, с последующим внесением соответствующих изменений государственным регистратором прав.
Обеспечивать внесение сведений в ЕГРН из Федеральной информационной адресной системы, размещенных на портале федеральной информационной адресной системы, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Осуществлять ведение дежурных кадастровых карт.
Готовить документы, необходимые в сфере оборота недвижимости, в отношении объектов недвижимости государственной и муниципальной собственности.
Формировать установленную отчетность по предмету деятельности отдела.
Требования к кандидату
Приветствуется высшее профессиональное образование и стаж работы по специализации.
Образование: Среднее профессиональное
Специальность по образованию: Земельно-имущественные отношения
Инженер I категории отдела определения кадастровой стоимости
Зарплата от 13 000 рублей
Адрес места работы Псковская область, г. Псков, Рабочая улица, дом: 11
Данные по вакансии
График работы: Полный рабочий день
Контактная информация
Контактное лицо: Елена Шефова
Телефон: 649-301 (доб.2121)
Эл. почта :fgu600201@60.kadastr.ru
Должностные обязанности
Участвовать в процессе по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Обеспечивать подготовку исходных сведений для составления и формирования перечней объектов недвижимости для проведения государственной кадастровой оценки.
Рассматривать и готовить ответы на обращения, жалобы граждан и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан РФ".
Осуществлять подготовку статистической и иной отчетности.
Требования к кандидату
Приветствуется высшее профессиональное образование и стаж работы по специализации.
Образование: Среднее профессиональное
Специальность по образованию: Земельно-имущественные отношения