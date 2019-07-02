Общество

Кадастровая палата по Псковской области ищет сотрудников

Кадастровая палата по Псковской области ищет сотрудников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, открыто пять вакансий по различным направлениям деятельности.

Заместитель главного бухгалтера - начальник финансово-экономического отдела

Зарплата от 25 000 рублей

Адрес места работы Псковская область, г. Псков, Рабочая улица, дом: 11

Дополнительная информация по вакансии:

На период испытательного срока заработная плата 25000 руб.

Данные по вакансии

График работы: Полный рабочий день

Контактная информация

Контактное лицо: Оксана Алексеева

Телефон : 8(8112) 649301, доб.2114

Эл. почта : fgu600201@60.kadastr.ru

Должностные обязанности

1. Учет реализации услуг, формирование налоговой отчетности по НДС и налогу на прибыль, в т.ч. книги продаж, покупок, счета-фактуры.

2. Ведение управленческого учета и формирование ведомственной отчетности в части приносящей доход деятельности.

3. Общее руководство финансово-экономическим отделом, замещение главного бухгалтера в период его отсутствия.

Требования к кандидату

Опыт работы (лет): 3 года

Высшее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительное профессиональное образование по специальным программам.

Требование к опыту практической работы:

Не менее трех из последних пяти лет в бюджетных (казенных) учреждениях.

Уверенный пользователь офисного пакета и оргтехники

Знание ПП «1С: Предприятие» (не ниже 8.2) приветствуется

Образование: Высшее

Специальность по образованию: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Ученая степень: не указано

Ведущий экономист

Зарплата 20 000 рублей

Адрес места работы Псковская область, г. Псков, Рабочая улица, дом: 11

Данные по вакансии

График работы: Полный рабочий день

Контактная информация

Контактное лицо: Оксана Алексеева

Телефон :8(8112) 649301, доб.2112

Эл. почта : fgu600701@60.kadastr.ru

Должностные обязанности

1. Учет расчетов с поставщиками (счет 302, 206) и подотчетными лицами (счет 208), инвентаризация расчетов.

2. Учет санкционирования расходов (счета 5 раздела ).

3. Ведение управленческого учета по основной деятельности.

Требования к кандидату

Опыт работы (лет): 3 года

Требования:

Высшее / среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительное профессиональное образование по специальным программам.

Требование к опыту практической работы:

Не менее трех из последних пяти лет в бюджетных (казенных) учреждениях.

Уверенный пользователь офисного пакета и оргтехники

Знание ПП «1С: Предприятие» (не ниже 8.2) приветствуется

Образование: Высшее

Специальность по образованию: Экономика и управление на предприятии/Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Инженер II категории отдела обработки документов и обеспечения учетных действий

Зарплата 14 000 рублей

Адрес места работы Псковская область, г. Псков, Рабочая улица, дом: 11

Сфера деятельности: Государственная служба, некоммерческие организации

Данные по вакансии

График работы: Полный рабочий день

Тип занятости: Временная

Контактная информация

Контактное лицо: Оксана Алексеева

Телефон: 649-301 (доб.2114)

Эл. почта :fgu600201@60.kadastr.ru

Должностные обязанности:

1. Осуществление функций по вводу сведений в рамках учетно-регистрационных действий в ЕГРН.

2. Составление проектов протоколов проверок в сфере учетно-регистрационных действий.

Требования к кандидату:

Высшее профессиональное образование и стаж работы приветствуется.

Уверенный пользователь офисного пакета и оргтехники

Образование: Среднее профессиональное

Специальность по образованию: Земельно-имущественные отношения

Инженер II категории отдела обеспечения ведения ЕГРН, нормализации баз данных и инфраструктуры пространственных данных

Зарплата 14 000 рублей

Адрес места работы Псковская область, г. Псков, Рабочая улица, дом: 11

Данные по вакансии

График работы: Полный рабочий день

Тип занятости: Временная

Контактная информация

Контактное лицо: Наталья Тимофеева

Телефон: 649-301 (доб.2110)

Эл. почта :fgu600201@60.kadastr.ru

Должностные обязанности

Осуществлять мероприятия, направленные на проведение верификации сведений ЕГРН, с последующим внесением соответствующих изменений государственным регистратором прав.

Обеспечивать внесение сведений в ЕГРН из Федеральной информационной адресной системы, размещенных на портале федеральной информационной адресной системы, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Осуществлять ведение дежурных кадастровых карт.

Готовить документы, необходимые в сфере оборота недвижимости, в отношении объектов недвижимости государственной и муниципальной собственности.

Формировать установленную отчетность по предмету деятельности отдела.

Требования к кандидату

Приветствуется высшее профессиональное образование и стаж работы по специализации.

Образование: Среднее профессиональное

Специальность по образованию: Земельно-имущественные отношения

Инженер I категории отдела определения кадастровой стоимости

Зарплата от 13 000 рублей

Адрес места работы Псковская область, г. Псков, Рабочая улица, дом: 11

Данные по вакансии

График работы: Полный рабочий день

Контактная информация

Контактное лицо: Елена Шефова

Телефон: 649-301 (доб.2121)

Эл. почта :fgu600201@60.kadastr.ru

Должностные обязанности

Участвовать в процессе по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Обеспечивать подготовку исходных сведений для составления и формирования перечней объектов недвижимости для проведения государственной кадастровой оценки.

Рассматривать и готовить ответы на обращения, жалобы граждан и юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан РФ".

Осуществлять подготовку статистической и иной отчетности.

Требования к кандидату

Приветствуется высшее профессиональное образование и стаж работы по специализации.

Образование: Среднее профессиональное

Специальность по образованию: Земельно-имущественные отношения