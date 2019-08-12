Общество

Средняя зарплата оператора интернет-магазина в Пскове составляет 24 000 рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты операторов интернет-магазинов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, оператор интернет-магазина в Пскове в среднем получает 24 000 рублей, что выше на 2 тысячи по сравнению с показателями конца прошлого года - обзор от 10. декабря 2018 г.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 27 000 рублей, Великий Новгород – 24 000 рублей, Смоленск – 24 000 рублей, Ленинградская область – 30 000 рублей в месяц.

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 44 000 рублей в месяц (40 000 рублей, обзор от 10 декабря 2018 г.), а в Санкт-Петербурге – 36 000 рублей в месяц (33 000 рублей).