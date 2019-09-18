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Общество

Двоих молдаван задержали псковские и латвийские пограничники при попытке перебраться через границу в обход пункта пропуска

20.09.2019 17:25|ПсковКомментариев: 0

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в тесном взаимодействии с представителями Государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики задержали двух граждан Молдовы, которые пытались перебраться на территорию Российской Федерации в обход установленного пункта пропуска.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления по Псковской области, в ходе осуществления пограничного поиска и задержания нарушителей один из иностранцев, не выполнив законного требования пограничников, предпринял попытку скрыться. Пограничник произвел предупредительный выстрел, после чего задержал злоумышленника.

Как установлено, днем ранее данные граждане были выявлены в пункте пропуска «Бурачки» при въезде в Россию, но в ходе проведения паспортного контроля выяснилось, что въезд в нашу страну им не разрешен, о чем пограничники их уведомили в письменной форме.

По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждение уголовного дела.

Также ранее, в Красногородском районе, в непосредственной близости от государственной границы, пограничники задержали трех жителей одной из стран Юго-Восточной Азии в сопровождении гражданина России, который выступил в качестве проводника. Злоумышленники скрытно двигались по лесу в сторону сопредельного государства с целью убытия в страны Евросоюза.

В настоящее время в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.

Пограничное управление напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Максимальная санкция ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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