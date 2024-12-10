Общество

Пыталовский округ признан лучшим в СЗФО по обеспечению безопасности жизнедеятельности

Пыталовский муниципальный округ признан лучшим в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения среди органов местного самоуправления в СЗФО, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В Мурманске прошло заседание с руководящим составом территориальных органов МЧС России, территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов СЗФО, где были подведены итоги деятельности в 2024 году и поставлены задачи по защите населения на 2025 год.

Пыталовский округ стал победителем смотра-конкурса в номинации «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2024-м году».

Почётной грамоты министра МЧС России за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций удостоен руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.