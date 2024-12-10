Общество

На согласительной комиссии учли интересы всех политических партий — Андрей Маковский

На согласительной комиссии были учтены интересы всех политических партий. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди», кандидат политических наук Андрей Маковский высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Согласительная комиссия рассмотрела предложения прокуратуры, депутатов и Счетной палаты. Если брать депутатский корпус, то я как представитель партии "Новые люди" предлагал увеличить бюджет для покупки жилья молодым педагогам. Также предлагалось отремонтировать дорогу регионального значения в Гдовском районе и увеличить бюджет для финансирования муниципалитетов для закупки дорожной техники. Мы понимаем, что очень много грунтовых дорог, и просто у муниципалитетов нет техники, чтобы эти дороги оперативно выравнивать, ремонтировать. Особенно актуально это осенью и весной. Правительство поддержало нашу поправку в части покупки жилья молодым педагогам. В следующем году будет закуплено восемь квартир, и мы выражаем благодарность правительству и губернатору области», – сказал Андрей Маковский.

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По его мнению, согласительную комиссию можно назвать «политическим торгом года», когда политические партии предлагают свои изменения, а дальше их рассматривает правительство.

«От того, как правительство их рассмотрит, зависит, как будут голосовать партии. На комиссии были учтены интересы всех политических партий. Впервые я увидел, что именно все интересы были учтены. Понятно, что интересы партий, которые предлагают 100 инициатив и восемь поправок, учесть нереалистично. Это даже в какой-то мере абсурдно. Все они не будут учтены, но каждая политическая партия получила результат», – добавил депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди».

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Он отметил, что самым важным вопросом, который подняли на согласительной комиссии, считает закупку жилья для детей-сирот.

«Эта проблема несекретная, все о ней знают, но держать ее на особом контроле правильно. Также ЛДПР выходила с инициативой жилья для молодых врачей. Мы между собой не сговаривались, но политические партии чувствуют проблематику населения. И мне это очень понравилось, я для себя это отметил. Сложился хороший механизм, что в ноябре политические партии собирают наказы с населения, а в декабре их уже транслируют в правительство. Это хорошая представительная демократия», – заключил Андрей Маковский.

Ранее сообщалось, что таблицу поправок, увеличивающую параметры областного бюджета следующего года на 6,1 млрд рублей, рекомендовала принять согласительная комиссия. Скорректированные цифры доходов и расходов были озвучены на финальном заседании 11 декабря.