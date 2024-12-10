Общество

Почти 700 ТОСов действуют на территории Псковской области

Почти 700 территориальных общественных самоуправлений действуют на территории Псковской области. Об этом начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова сообщила во время брифинга в пресс-центре ПЛН 12 декабря.

«В сравнении с 2019 годом, когда мы начинали этот процесс, количество ТОСов значительно возросло. Было всего лишь шесть территориальных общественных самоуправлений. Как правило, они организовывались только для того, чтобы решить какие-то очень важные вопросы. Например, включить в границы населенного пункта СНТ. Не всегда эти задачи решались», — сказала Елена Тимашова.

Она отметила, что сейчас основным стимулом для создания ТОСов стал грантовый конкурс. Его начали с 2,5 млн рублей, и эта сумма с каждым годом возрастала.

«Мы увидели, что каждая копеечка на своем месте, что люди выбирают то, что им нужно в первую очередь. Поэтому с каждым годом эта сумма удваивалась. Мне очень приятно сейчас сообщить о том, что количество средств планируется увеличить с 110 млн рублей до 168 млн рублей. Эта сумма была не спонтанно придумана. Основная задача — увеличить процент победителей от количества созданных ТОСов. У нас на сегодняшний день создано 697 ТОСов. Любой человек, который имеет желание что-то изменить, может принять участие в благоустройстве и создании более комфортной территории вокруг себя», — уточнила Елена Тимашова.