Общество

Расторгнуть Соглашение о строительстве завода «Титан-Полимер» призвал Лев Шлосберг

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг (фракция «Яблоко») направил запрос заместителю губернатора Псковской области Нинель Салагаевой с требованием сообщить дату назначения и проведения публичных слушаний по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино»,а также исполнить другие ранее обещанные заявления.

В запросе депутат обратил внимание, что постановлением регионального парламента от 28 марта 2019 года «Об информации администрации Псковской области по вопросу "О строительстве производственных мощностей ООО "Псковский завод "Титан-Полимер" на территории ОЭЗ ПП "Моглино"» областной администрации было рекомендовано:

опубликовать решение Экспертного Совета «Моглино» от 21 августа 2018 года об одобрении бизнес-плана предприятия и рекомендации к заключению соглашения об осуществлении деятельности на территории «Моглино»;

обеспечить размещение информации на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти региона об этапах исполнения Соглашения о взаимодействии в области охраны окружающей среды (экологическом партнерстве) с «Титан Полимером», заключенного 14 февраля 2019 года в Сочи, в том числе о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и об их результатах.

Парламентарий подчеркнул, что до настоящего времени указанные рекомендации областного Собрания администрацией Псковской области не выполнены.

18 февраля пресс-служба областной дминистрации распространила информацию, что ГК «Титан» намерена провести в марте 2019 года общественные (публичные) слушания по вопросу строительства химзавода в «Моглино». 6 марта директор компании Герман Петрушко на сессии Псковского районного Собрания заявил, что на слушаниях готов ответить на все вопросы граждан о предполагаемом строительстве завода, назвать конкретные цифры и продемонстрировать гражданам данные исследований и экспертиз.

Лев Шлосберг указал, что до настоящего времени публичные слушания не назначены. При этом заявлено, что администрацией предприятия получены положительные заключения экспертиз, которые не опубликованы, но это открыло возможность для начала строительства первой очереди предприятия.

По мнению политика, все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что «принятые на себя публично администрацией Псковской области и группой компаний "Титан" обязательства не выполнены». «Это является косвенным свидетельством безответственности собственников и менеджмента предприятия и недобросовестности их намерений, а также прямым свидетельством попустительства со стороны администрации области», - убежден он.

В связи с этим парламентарий просит Нинель Салагаеву сообщить:

1) когда и кем будут назначены и проведены публичные слушания по вопросу строительства завода «Титан-Полимер»;

2) когда и где будут опубликованы решение Экспертного совета ОЭЗ «Моглино» от 21 августа 2018 года;

3) когда будет размещена информация на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти области об этапах исполнения Соглашения от 14 февраля 2019 года, в том числе о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и об их результатах;

4) когда будут назначены и проведены публичные слушания в связи с изменением проекта планировки территории ОЭЗ «Моглино», необходимость проведения которых возникла в связи с предполагаемым размещением производственных мощностей ООО «Псковский завод Титан-Полимер» за пределами ранее определенной территории ОЭЗ «Моглино», проект планировки которой прошел процедуру публичных слушаний при создании особой экономической зоны 18 апреля 2013 года.

В истории строительства завода «Титан-Полимер» в «Моглино» Льва Шлосберга «особенно впечатляет абсолютное публичное пренебрежение представителей компании и администрации области к общественному мнению». «Полагаю, что соглашение должно быть расторгнуто по причине невыполнения обеими сторонами публично принятых на себя обязательств, а запланированное строительство отменено», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, планы по строительству химзавода «Титан-Полимер» вблизи Пскова спровоцировали череду протестных акций. В марте вопрос о строительстве химзавода был рассмотрен на сессии областного Собрания по требованию четырех оппозиционных фракций. Также Лев Шлосберг направил запросы в адрес должностных лиц администрации области с просьбой предоставить решения, которыми был одобрен приход группы компаний «Титан» в регион. Соглашение от 14 февраля депутату было предоставлено, а решение Экспертного совета ОЭЗ «Моглино», одобрившего бизнес-план группы компаний «Титан», не опубликовано до сих пор.