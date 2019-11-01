Общество

Невель обогнал Псков и Великие Луки в индексе качества городской среды

Минстрой презентовал первый индекс качества городской среды в России. Результаты проведенной масштабной работы опубликованы на сайте министерства и на отдельном сайте Индекс-городов.рф.

Специалистами ведомства рассчитаны индексы состояния городской среды в 1114 населенных пунктах за 2018 год. Они были расформированы по 10 размерно-климатическим группам для корректного составления шкал оценки индекса городской среды и сравнения.

Как отмечают в министерстве, индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире. В то же время зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что индекс представляет собой инструмент мониторинга состояния города, но не является рейтингом. «Оценка индекса – это руководство к действию, которое четко подсвечивает, какими территориями и какими проблемами в городе необходимо заниматься», - уточнил вице-премьер.

Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов – городская среда считается благоприятной.

Он отметил, что по результатам произведенных расчетов среднее значение индекса качества городской среды по стране за 2018 год составило 163 балла. А доля городов с благоприятной городской средой по итогам прошлого года – 23%.

В Псковской области в индекс включили 14 городов общей численностью 402,6 тыс. чел. Средний балл индекса качества городской среды по региону составил 166,7.

Самый низкий – 143 – у Себежа, самый высокий – у Невеля – 206. Немногим меньше набрали Псков и Гдов – по 204 балла. Великие Луки на третьем месте – 184 балла.



Данные с сайта Минстроя РФ

В качестве основных критериев рейтинга учитывались: жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озеленение пространства, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство. Невель, к слову, набрал рекордные для региона 55 баллов по уровню озеленения города.



Данные с сайта Минстроя РФ

В Минстрое утверждают, что полученные значения будут учитываться при определении размера финансирования регионов, чтобы они смогли создать в своих городах современную, безопасную и комфортную городскую среду, улучшив тем самым и качество жизни горожан.