Общество

Интернет-продажи билетов на Октябрьской железной дороге в октябре выросли на 13%

В октябре 2019 года пассажиры, отправляющиеся со станций Октябрьской железной дороги, оформили через интернет более 1,45 млн билетов на поезда дальнего следования, что на 13% превышает аналогичные показатели 2018 года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Электронной регистрацией в октябре воспользовалось более 1 млн пассажиров (+13%). Всего за 10 месяцев 2019 года через Интернет было оформлено свыше 13,6 млн проездных документов на поезда дальнего следования.

Через терминалы самообслуживания в октябре текущего года оформлено

14 тыс. билетов на поезда дальнего следования. Кроме того, в октябре в терминалах было распечатано 47,5 тыс. проездных документов.