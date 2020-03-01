Общество

Аптеки предупредили о подорожании лекарств на 5–15% из-за нового закона

Законопроект о регулировании аптечных сетей внесен в Госдуму вечером в понедельник, 2 марта. Авторы – руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, член счетной комиссии Госдумы Елена Панина и депутат от Свердловской области Александр Петров, зампред Совета Федерации Галина Карелова (все – «Единая Россия»). Депутаты предлагают поправки в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Об идее ужесточить аптечное законодательство стало известно в начале февраля. Тогда Исаев говорил «Ведомостям» о недостаточном регулировании в отрасли: «В отношении торговых сетей принималось достаточно жесткое законодательство, но подобного закона не существует в отношении тех же аптечных сетей».

5 февраля зампред правительства Татьяна Голикова жаловалась президенту Владимиру Путину на резкий рост цен в некоторых аптеках на медицинские маски и лекарства, нужные против коронавируса. Президент предложил лишать лицензий аптеки, наживающиеся на ажиотажном спросе на маски.

Депутаты предлагают установить для аптек «порог доминирования» на рынке: доля одной аптечной сети не сможет превышать 20% оборота рынка в муниципалитете и городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Аптечный рынок достаточно консолидирован для того, чтобы диктовать условия отечественным и зарубежным производителям и поставщикам лекарств, говорится в пояснительной записке.

Другое нововведение – ограничить бонусы аптек за продвижение товара: не более 5% цены поставки, говорится в законопроекте. Сейчас бонус достигает и 60%, говорил Исаев в начале февраля. Депутаты предлагают запретить компенсации, которые дистрибуторы платят аптекам в случае утраты или повреждения лекарств по вине дистрибутора.

Аптечный рынок уже жестко регулируется, напоминают гендиректор аптек «Неофарм» и «Столички» Евгений Нифантьев и гендиректор розничного подразделения «36,6» Александр Кузин. По их данным, 40% продаж в аптеках – препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые контролируются государством. «Следующий логичный шаг – выдавать лекарства и продукты по талонам, как в СССР, – чтобы не было дефицита», – иронизирует Кузин.

Ограничения могут привести к росту цен и к дефициту отдельных лекарств, опасается Кузин. Так, говорит он, бонусы от производителей заложены в розничные цены препаратов. Если маркетинговые выплаты будут отменены, это приведет к скачку цен на лекарства на 5–7%, оценивает Нифантьев.

Бонусы от производителей составляют четверть выручки многих аптек, говорит гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин. Если ограничения введут, не надо удивляться низкому качеству обслуживания и высоким ценам на ряд лекарств, уверен он: без этого аптеки не выживут и обанкротятся. Это подтверждает гендиректор фармпроизводителей «Солофарм» и «Гротекс» Олег Жеребцов: у аптек очень низкая рентабельность – всего 5%.

Странно видеть ограничение доли аптечных сетей в 20%, в то время как в продовольственной рознице, которая в 13 раз больше аптечной, допустимая доля рынка для одной сети – 25%, добавляет Нифантьев.

В регулировании срока отсрочки выплат по поставкам лекарств тоже нет необходимости, говорят директор по развитию фармдистрибутора «Пульс» Сергей Еськин и гендиректор «Катрена» Леонид Конобеев. Хотя сильного влияния на рынок эта мера не окажет и не скажется на ценах лекарств, считает гендиректор дистрибутора ФК «Гранд капитал» Денис Ременяко. Еськин с этим не согласен: на складах поставщиков могут сократиться запасы лекарств, также есть риск, что лекарства с низким спросом исчезнут из оборота.

Аптеки просят отсрочку выплат по поставкам свыше 90 дней, так как у них нет денег, а не из-за «злокозненных намерений сторон», объясняет Конобеев.

Если какой-либо препарат из-за новых ограничений станет невыгоден производителю, дистрибутору и аптеке, он покинет рынок, опасается Кузин. Самый большой риск в принятии поправок от депутатов – ухудшение качества лекарственного обеспечения населения, предупреждает Еськин. По оценке Конобеева, вследствие принятия законопроекта цены на лекарства могут вырасти на 5–10%. Жеребцов считает, что эта цифра может достигнуть 10–15%.

Минпромторг не получал на согласование никаких законопроектов о регулировании аптечных сетей, сообщил представитель министерства. По его словам, после ознакомления с документом будет заседание межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств, куда входят в том числе представители отраслевых организаций фармпроизводителей и аптечных сетей.