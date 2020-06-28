Общество

Портал госуслуг планируют сделать единым окном жалоб

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязь) захотело сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений граждан в органы власти. Воспользоваться услугой смогут россияне, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Из пояснительной записки к документу следует, что на сайте госуслуг будет создан рубрикатор конкретных ситуаций для направления обращений и жалоб. Также планируется автоматически перенаправлять обращения в уполномоченный орган, Об пишет «Коммерсантъ». Граждане будут получать уведомления о ходе рассмотрения жалобы. Для обработки типовых запросов будут использовать искусственный интеллект (ИИ).

Также обращения и жалобы можно будет подать в письменной форме в МФЦ или по почте. Законопроект должен вступить в силу через 180 дней после опубликования, поскольку это время понадобится на принятие подзаконных актов и доработки портала госуслуг.