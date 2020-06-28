Общество

Псковский депутат предложил городскому парламенту переезд

Депутат Псковской городской Думы Федор Постнов предложил перевезти городской парламент в другое здание, более приспособленное для работы депутатов и доступное для посещение людей с ограниченными возможностями здоровья. Свое мнение он высказал на сессии гордумы 30 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наше здание гордумы — самое уникальное в Пскове. Все комитеты проходят в помещениях, более-менее доступных для меня. Но наше здание доступно для меня только благодаря вашей поддержке», - отметил депутат, обращаясь к депутатам, которые из раза в раз помогают ему на инвалидной коляске добраться как на комитеты, так и на сессии в Городской культурный центр.

«Есть ли шанс, что когда-нибудь гордума переедет в новое, более приспособленное здание?» - спросил он у главы Пскова Елены Полонской.

Глава муниципалитета отметила, что переезд гордумы в другое здание повлечет за собой траты, которые в нынешних условиях, особенно после коронавируса, неуместны, особенно на фоне дефицита бюджета.