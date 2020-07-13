Общество

Более 76% читателей ПЛН поддерживают инициативу о сносе «Магеллана»

Более 76% читателей Псковской Ленты Новостей поддерживают инициативу о сносе здания ТЦ «Магеллан».

«Двумя руками! Меня с самого начала возмущал «коровник», уродующий облик города», - ответило подавляющее большинство участников опроса.

8,5% псковичей выступают против сноса торгового центра: «Ни в коем случае! «Магеллан» ничем не хуже многих других зданий Пскова».

Чуть более 5% респондентов отмечают, что хоть облик здания и напоминает 90-е, по сути, им оно не мешает.

«Скорее да. Если эксперты и горожане выступают за снос крытого рынка — надо убирать», - так считают более 4% читателей.

И лишь 3,6% участников опроса высказывают мнение о том, что к этому рынку многие привыкли, он нужен продавцам и покупателям.