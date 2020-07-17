Общество

Регоператор просит автомобилистов не блокировать мусорные площадки в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках десятки контейнерных площадок ежедневно оказываются заблокированы автомобилями. Водителям мусоровозов приходится по несколько раз в день возвращаться на эти адреса, что приводит к срыву графика вывоза ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

Есть адреса, по которым систематически происходят сбои в графике вывоза отходов, именно по причине недоступности контейнеров. Порой автовладельцы уверены, что места у контейнерной площадки достаточно, и мусоровоз сможет проехать, но нужно понимать, что там, где хватит места легковому транспорту, мусоровоз не проедет. В частности, доступ к контейнерной площадке часто перекрыт в Пскове на улицах Металлистов, 23; Советской, 41; Октябрьском проспекте, 12; Яна Фабрициуса, 2/17; Льва Толстого, 17а.

В связи с этим региональный оператор по обращению с ТКО призывает автовладельцев не перекрывать доступ к контейнерным площадкам и не препятствовать оказанию коммунальной услуги.