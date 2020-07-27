Общество

Большинство читателей ПЛН поддерживают сокращение числа депутатов

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей высказались за сокращение числа депутатов областного Собрания. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного на сайте ПЛН.

Так, 85,87% респондентов считают, что число парламентариев и чиновников в России давно пора минимизировать. Еще 3,53% думают, что 44 депутата для небольшой области — это много, хватит и половины.

Всего в опросе приняли участие 368 человек.

На этой неделе читатели ПЛН могут принять участие в новом опросе на тему: «Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?».