Большинство читателей ПЛН поддерживают сокращение числа депутатов

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей высказались за сокращение числа депутатов областного Собрания. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного на сайте ПЛН.
Так, 85,87% респондентов считают, что число парламентариев и чиновников в России давно пора минимизировать. Еще 3,53% думают, что 44 депутата для небольшой области — это много, хватит и половины.
Всего в опросе приняли участие 368 человек.
На этой неделе читатели ПЛН могут принять участие в новом опросе на тему: «Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?».