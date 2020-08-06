Общество

Названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей

Сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter опубликовал подборку высокооплачиваемых вакансий в России за август. Самыми выгодными оказались должности директора E-commerce и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями в Москве: работодатели готовы платить таким специалистам от 400 и от 350 тысяч соответственно, передает РИА Новости.

Помимо этого, высокооплачиваемые вакансии нашли и в регионах. Так, менеджер по развитию территории в Набережных Челнах и руководитель строительного (особо опасного) объекта на Дальнем Востоке смогут заработать от 350 тысяч рублей до вычета налогов.

Несколько меньше - от 300 тысяч рублей на руки - предлагают директору по маркетингу в Ульяновске, директору обособленного подразделения в ХМАО и профессиональному Android-разработчику в Москве.

Также среди высокооплачиваемых должностей значатся такие, как разработчик React Front-End в Анапе, технический менеджер проектов в Санкт-Петербурге и гидрограф в Москве.