Общество

Фотоконкурс среди садоводов проводят в Псковской области

Союз садоводческих некоммерческих товариществ Псковской области проводит фотоконкурс для садоводов города Пскова и Псковского района на самый красивый участок «Цветущие сады "детей" Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в Союзе садоводств области.

Участниками фотоконкурса, который проводится с 15 июля по 31 августа, могут быть лица, обладающие или пользующиеся земельными участками на территории садоводческих товариществ города Пскова и Псковского района.

Один заявитель может прислать не более трех фотографий. Обязательное условие - наличие истории о том, как повлияла война на жизнь семьи участника конкурса. История может быть одна на три фотографии.

На конкурс уже поступают первые фотографии и истории от участников. «Я родилась в 1941 году. Нас в семье стало трое детей. Практически ничего не помню, отчетливо только помню чувство голода все детство. Может быть поэтому в моем доме всегда все сыты и пахнет пирогами», - рассказала 78-летняя Светлана Лапухина, обладательница участка № 362 в СНТ «Ветеран».

Своей историей также поделилась владелица участка №945 в СНТ «Торошинка» 84-летняя Нина Корнилова; «Когда началась война, нас с мамой и братом оправили из Пскова в тыл. По пути в Луге на вокзале я отбежала от мамы, чтобы попить. Когда началась бомбежка, я упала. Меня подобрала какая-то женщина-еврейка. В то время, чтобы попасть в тыл, нужно было иметь ребенка. Так вот, эта женщина пошла в милицию со мной, чтобы меня на нее записали, и нас вместе с ней отправили в тыл. В милиции все так и сделали. Но, когда мы уже выходили оттуда, моя мама увидела меня и отобрала у этой женщины. Семья воссоединилась и благополучно добралась до пункта назначения. Ну а дача – это залог здоровья и долголетия».

Фотографии с историей принимаются на электронную почту: souzsntpo@mail.ru, а также в сообщениях в группе Союза СНТ Псковской области в социальной сети «ВКонтакте». В письме необходимо указать: фамилию, имя, возраст, номер телефона, название садоводческого товарищества и номер участка.

Голосование за понравившихся участников пройдет с 1 по 19 сентября на сайте Союза садоводств Псковской области, в группе Союза СНТ Псковской области в социальной сети «ВКонтакте», а также на городской выставке-конкурсе «Дары семьдесят пятой осени Победы», где фотографии участников в формате А4 вывесят вместе с историей семьи. На выставке будет предусмотрена урна для голосования. Победителей определят суммарным количеством голосов с трех вышеперечисленных площадок для голосования.

Победители получат саженцы, семена и удобрения на сумму 3900 рублей за первое место, на сумму 2800 рублей за второе место и на сумму 1700 рублей за третье место.

Подробности можно узнать по адресу: Псков, Рижский проспект, 31, по телефонам: 8 (900) 999 77 00, 8 (8112) 68-21-73, а также в группе Союза садоводческих некоммерческих товариществ в социальной сети «ВКонтакте».

Фотоконкурс реализуется в рамках проекта «Дары семьдесят пятой осени Победы» с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.