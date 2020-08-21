Общество

Разработать систему учета мигрантов намерены в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций намерено разработать платформу учета и оповещения мигрантов в России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа.

«Предполагается, что в рамках платформы будет создана единая база данных иностранных граждан, а ведомства смогут обмениваться между собой сведениями для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде. Мигранты смогут пользоваться системой через мобильное приложение с личным кабинетом, доступ к нему будет открыт даже с территории другой страны», — пишет издание.

До этого разработкой данной платформы занималось министерство внутренних дел. Однако в настоящее время, так как система должна быть интегрирована с порталом госуслуг, ее создание было перепоручено Минкомсвязи. В рабочую группу должны войти министерства внутренних дел, иностранных дел, а также труда и соцзащиты. Отмечается, что на создание системы потребуется 200-500 миллионов рублей, а разработка займет не менее года.

«Система учета и оповещения иностранных граждан» создается в ходе мероприятий по реализации миграционной политики на 2020-2022 годы.