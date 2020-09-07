Общество

Возобновляется кастинг на конкурс «Миссис Псков 2020»

Возобновляется кастинг на конкурс красоты и таланта «Миссис Псков 2020». К участию в нем приглашаются замужние (разведенные) женщины с детьми и без детей в возрасте от 25 до 50 лет.

Всех конкурсанток ждут мастер-классы, обучение дефиле, фотопозированию и актерскому мастерству; работа со стилистами, профессиональные фотосессии, участие в показах и светских мероприятиях, съемка в реалити-шоу, волшебные преображения, увлекательная работа с педагогами, бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию и, конечно же,

умопомрачительный финал в лучшем зале города, отметили организаторы.

«Добавляйтесь в группу «Миссис Псков» «ВКонтакте»! Участвуйте в нашем конкурсе! Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - обещают организаторы мероприятия.



Запись возможна по телефону 8-911-350-19-14.

Добавим, конкурс «Миссис Псков 2020» проходит при поддержке управления культуры администрации города Пскова.