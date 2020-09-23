Общество

Обязательная маркировка на парфюмерию и фототовары вводится в России с 1 октября

Обязательная маркировка на парфюмерную продукцию и фототовары вводится в России с 1 октября. Нововведения касаются реализации духов, туалетной воды, различных фотокамер (за исключением кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни.

Таким образом, с 1 октября не допускается ввоз и оборот в стране таких товаров без средств идентификации.

«Отслеживать движение товаров, проверять всю необходимую информацию сотрудники таможни будут с помощью средств идентификации, а именно двухмерного штрихового кода Data Matrix, - отметил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Николай Новолодский. - Средства идентификации наносятся на упаковку или этикетку. Нанести средства идентификации на фототовары, ввезенные в Россию до 1 октября 2020 года, необходимо не позже 1 декабря 2020 года, а на парфюмерную продукцию - до 30 сентября 2021 года включительно».

По его словам, информацию о средствах идентификации нужно указать в декларации на товары в графе 31 под номером 13. «В противном случае сотрудники таможни могут отказать в регистрации декларации на товары», - пояснил Николай Новолодский.

Кроме того, с 1 ноября в России вводится обязательная маркировка шин и новых покрышек пневматических, а с 1 января 2021 года - отдельных товаров легкой промышленности.