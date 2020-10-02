Общество

Туристы загружают на госуслуги липовые справки о результатах теста на COVID-19

Недобросовестные туристы загружают на портал госуслуг фальшивые справки о результатах теста на коронавирус, которые делают в графических редакторах или покупают.

Первый же запрос «купить справку COVID-19 без теста» в поисковой системе Google выдает нужный результат. «Так, один из специализирующихся на этом сайтов обещает уже через полчаса и без предоплаты прислать в электронном виде якобы официальный документ с рабочим QR-кодом и занести данные в реестр. В личной переписке администратор сайта еще раз подчеркивает, что для получения липовой справки нет необходимости сдавать тест или куда-то за ней приходить», - пишет «Сберометр».

Отмечается, что для оформления документа от заявителя потребуется лишь личная информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фактический адрес проживания и необходимая дата выдачи. Оплата справки производится после ее получения.

«При этом администратор предупреждает: если перевод денежных средств не будет произведен, то документ якобы уберут из реестра. Стоимость такой услуги составляет 2500 рублей. Для сравнения, чтобы сделать тест на коронавирус в аэропорту по прилете из-за границы, туристу потребуется заплатить минимум 1700 рублей, а экспресс-тест обойдется в 2500-2750 рублей», - уточняет издание.

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в сфере туризма по Москве Георгий Мохов пояснил, что за размещение такого документа на портале ЕГПУ гражданину может грозить административная ответственность. «Поддельный тест просто приравнивается к отсутствующему. А как известно, если результат тестирования не загружен на госуслугах в течение 72 часов с момента прилета из-за границы, то Роспотребнадзор может оштрафовать гражданина. О таких случаях ведомство уже сообщало», - добавил эксперт.