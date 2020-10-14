Общество

Стало известно, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда

Одна четвертая работающих жителей России хотели бы трудиться из дома на постоянной основе, передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Сервис провел исследование и выяснил, сколько времени жителям России было бы комфортно работать в дистанционном режиме. 36% респондентов отметили, что вообще не хотели бы работать удаленно. При этом четверть опрошенных хотели бы всегда трудиться дистанционно. В то же время 20% жителей России сказали, что смогли бы комфортно работать на удаленке не более месяца, а 18% - от месяца до трех.

Главным преимуществом дистанционной работы более половины респондентов - 54% - отметили экономию времени и денег на дорогу (множественный выбор). Для 34% опрошенных удаленка помогает снизить риски заразиться коронавирусом.

Возможность самостоятельно распоряжаться своим временем крайне важна для 31% жителей России, а 16% указали, что дистанционный режим работы позволяет больше времени проводить в кругу семьи.