Происшествия

Мошенники обманом похитили около трёх миллионов рублей у жителей Пскова и Великих Лук

В Пскове и Великих Луках неизвестные злоумышленники обманом похитили у местных жителей около трёх миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По информации, полученной от правоохранительных органов, нескольким жителям областного центра и города на Ловати звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков и других организаций. Под различными предлогами они завладели денежными средствами граждан.

В частности, злоумышленники предложили доверчивым гражданам дополнительный заработок на интернет-платформах. Другим гражданам они сообщили о том, что некие мошенники якобы собираются оформить на них кредиты, в связи с чем необходимо срочно перевести деньги на «безопасные счета». Доверчивые граждане последовали их рекомендациям и потеряли свои средства.

Также злоумышленники ввели в заблуждение отдельных граждан при совершении ими операций купли-продажи товаров в сети Интернет.

В результате действий злоумышленников потерпевшие потеряли в общей сложности около трёх миллионов рублей. Они обратились в правоохранительные органы. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.