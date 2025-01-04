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Рост преступнусто с использованием ИИ возрстет в 2025 году - эксперты

10.01.2025 12:21|ПсковКомментариев: 0

В 2025 году ожидается значительный рост количества противоправных действий, планирование которых будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По словам экспертов по кибербезопасности, это связано с тем, что преступные методы будут развиваться вместе с прогрессом ИИ.

Уже в этом году около 90% нелегальных кибергруппировок будут использовать ИИ для своих атак. Предполагается, что эти атаки затронут не только киберпространство, но и другие аспекты жизни.

Первой «ласточкой» эксперты называют подрыв автомобиля в Лас-Вегасе в начале января, для подготовки которого был использован чат-бот ChatGPT. Однако ежегодный прирост преступлений, совершаемых с помощью ИИ, не фиксируется официальными органами. Он определяется примерно по числу ботов и генерируемого ими контента, пишут «Известия».

Руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров сообщил, что в 2025 году прирост таких преступлений может увеличиться до восьми раз или даже десятикратно по сравнению с прошлым годом.

IT-эксперт Дмитрий Штаненко считает, что основную опасность представляют ситуации, когда пользователи смогут «выманить» у чат-бота инструкции по созданию оружия, взрывчатых устройств, химических соединений, которые могут использоваться в террористических целях.

Также в этом году возрастёт число утечек данных из-за повсеместного использования ИИ организациями. Более трети опрошенных сотрудников признали, что применяют такие инструменты без ведома работодателя.

Эксперты призывают к более строгому регулированию использования ИИ и повышению осведомлённости пользователей о рисках, связанных с его использованием.

Теги: #киберпреступность #ИИ
Источник: Псковская Лента Новостей
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