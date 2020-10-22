Общество

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills хотят сделать обязательным

Министерство просвещения России предполагает сделать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills обязательным для выпускников заведений среднего профессионального образования (СПО). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

Он отметил, что в этом году промежуточную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена с учетом международных стандартов сдали более 35 тысяч выпускников российских техникумов и колледжей.

«Ставим себе задачу, чтобы демонстрационный экзамен стал обязательным условием выпуска студентов СПО на рынок труда по всем укрупненным группам профессий и специальностям», - рассказал Глушко на заседании коллегии Минпросвещения.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профобразования, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами из числа представителей предприятий, определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций - это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.