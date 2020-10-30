Общество

Археологические раскопки проведут на территории Мирожского монастыря

Археологические раскопки проведут на территории Мирожского монастыря в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, работы заказаны для подготовки проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Преображенский собор», XII в., по адресу Псковская область, г. Псков, Мирожский монастырь дом 3.

Общая площадь раскопок 200 кв. метров.

Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Археологические полевые исследования и камеральную обработку полученных материалов планируют завершить до мая 2021 года.