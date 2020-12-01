«Динозавр» из Опочки борется за звание самой необычной скульптуры России

Арт-объект «Динозавр» из Опочки вошел в топ-100 необычных скульптур России, составленный сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Теперь памятник примет участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «скульпТУТУра», по итогам которого будет определена одна самая необычная скульптура страны.
Сотню участников разбили на 10 десяток по 10 претендентов. Раунд, в котором будет представлен памятник из Псковской области, пройдет с 8 по 14 декабря 2020 года (это восьмая десятка претендентов).
Полный список участников восьмого раунда, который пройдет с 8 по 14 декабря:
Голосование за участников из восьмой десятки откроется в 9:00 8 декабря и завершится 14 декабря в 21:00.
Добавим, что для каждой из ста необычных скульптур команда Туту.ру создала объемную модель: можно повертеть скульптуры, рассмотреть их с разных сторон и определиться со своим фаворитом. Модель «Динозавра» из Опочки будет представлена одновременно со стартом голосования восьмого раунд.
Конкурс проводится при информационной поддержке портала «Моя планета».