Общество

«Динозавр» из Опочки борется за звание самой необычной скульптуры России

Арт-объект «Динозавр» из Опочки вошел в топ-100 необычных скульптур России, составленный сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Теперь памятник примет участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «скульпТУТУра», по итогам которого будет определена одна самая необычная скульптура страны.

Сотню участников разбили на 10 десяток по 10 претендентов. Раунд, в котором будет представлен памятник из Псковской области, пройдет с 8 по 14 декабря 2020 года (это восьмая десятка претендентов).

Полный список участников восьмого раунда, который пройдет с 8 по 14 декабря:

Памятник коту Семену (г. Мурманск, Мурманская область) Скульптура «Комар-трактор» (г. Петрозаводск, Республика Карелия) Скульптура «Что раньше?» (г. Петрозаводск, Республика Карелия) Памятник Сене Малине (г. Архангельск, Архангельская область) Памятник бабушке (г. Зеленогорск, Ленинградская область) Памятник Чижику-Пыжику (г. Санкт-Петербург)Памятник самоизоляции (г. Санкт-Петербург) Памятник барону Мюнхгаузену (г. Калининград, Калининградская область) Памятник семейству Мойдодыров (г. Великий Новгород, Новгородская область) Скульптура «Динозавр» (г. Опочка, Псковская область)

Голосование за участников из восьмой десятки откроется в 9:00 8 декабря и завершится 14 декабря в 21:00.

Добавим, что для каждой из ста необычных скульптур команда Туту.ру создала объемную модель: можно повертеть скульптуры, рассмотреть их с разных сторон и определиться со своим фаворитом. Модель «Динозавра» из Опочки будет представлена одновременно со стартом голосования восьмого раунд.

Конкурс проводится при информационной поддержке портала «Моя планета».