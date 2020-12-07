Общество

Число соискателей на работу Дедом Морозом выросло в три раза

Количество резюме на работу Дедом Морозом на сервисе hh.ru в этом году выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го - 198 против 66. Исследование проходило в период с 1 ноября по 8 декабря. Аналогичный прирост наблюдается и среди желающих поработать Снегурочкой. Если в прошлом году в указанный период было 108 таких резюме, то в этом их - 320.

Еще одной особенностью этого года стал возраст претендентов - десятки резюме на роль Деда Мороза пришли от юношей в возрасте от 14 до 18 лет, ожидаемый ими заработок варьируется от 20 до 80 тысяч рублей за сезон. Также немало резюме от соискательниц 14-18 лет на роль «внучки». Запросы юных Снегурочек ниже: от 15 до 50 тысяч рублей, пишет газета «Известия».

При этом количество заказов в этом сезоне, напротив, резко сократилось. «Отменены корпоративы, утренники и другие массовые мероприятия. Тратиться на рекламу для привлечения новых клиентов стало нерентабельным. Как правило, ежегодно прирост заказчиков в преддверии Нового года составлял 30-40%, в этом сезоне мы такого не наблюдаем», - рассказал «Известиям» руководитель Союза артистов и аниматоров Никита Потебня.

По его словам, аниматоры Союза планируют пройти исследование ПЦР и сдать анализ на антитела, чтобы полученные справки демонстрировать клиентам.