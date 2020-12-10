Общество

Скончался травматолог-ортопед Псковской городской больницы Евгений Филиппов

10 декабря скончался травматолог-ортопед Псковской городской больницы Евгений Филиппов, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

«47 лет своей жизни он посвятил благородной работе в Псковской городской больнице, пройдя путь от врача до заведующего травматологическим отделением. Евгений Александрович пользовался большим авторитетом и уважением как среди коллег, так и среди пациентов благодаря высокому профессионализму, искренней доброте и стремлению помочь каждому человеку. Коллектив больницы скорбит об этой утрате», - говорится в сообщении.

«Память о Евгении Александровиче Филиппове – враче и человеке – останется в нашей памяти и сердцах», - отмечают сотрудники Псковской городской больницы.

Причина смерти не сообщается.