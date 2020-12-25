Общество

Началась трансляция онлайн-брифинга с Денисом Матвеевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга с председателем регионального управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денисом Матвеевым о переводе муниципальных услуг в электронный вид.

Псковская область готовится к запуску пилотного проекта по оказанию 50 государственных услуг в электронном виде. Это означает, что жителям региона придется проводить в очередях заметно меньше времени.

Для нашего региона тема об оказании населению услуг в электронном виде крайне актуальна, так как в нем расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, ряд которых относятся к удаленным территориям. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров.

Подробно о переводе государственных и муниципальных услуг в электронных формат расскажет председатель регионального управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.