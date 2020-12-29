Общество

Более 40% россиян верят, что 2021 год станет более удачным для страны

Предстоящий 2021 год для России, по мнению 42% россиян, станет более удачным, среди респондентов в возрасте 60 лет и старше улучшений в жизни страны ждет каждый второй (49%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Среди ожидаемых улучшений в жизни страны на будущий год участники опроса назвали окончание пандемии коронавируса, укрепление рубля, индексацию пенсий работающим пенсионерам, повышение уровня жизни, отмечают социологи.

Вместе с тем, как показали результаты опроса, 16% сограждан или каждый шестой россиянин ждут ухудшений в жизни страны, среди респондентов в возрасте 45-59 лет такие ожидания есть у каждого пятого (21%).

По данным ВЦИОМ, среди ожидаемых негативных изменений - рост безработицы и тарифов на услуги ЖКХ, а также повышение налогов.

Согласно исследованию, каждый третий россиянин (35%) не ждет ни позитивных, ни негативных изменений в 2021 году для страны, среди сограждан в возрасте 35-44 лет не ожидают никаких изменений 43% респондентов.

По данным опроса, 7% россиян не знают, чего ждать от будущего года.