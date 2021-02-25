Общество

Минздрав вдвое снизил отпускную цену на «Спутник V»

Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Раньше она стоила 1942 рубля, теперь — 866,81 рубля за два компонента, без налога на добавленную стоимость.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что это стало возможным благодаря оптимизации технологии промышленного производства, а также росту его объемов.

«По сути, производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности. Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», - сказал он.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее не раз говорил о необходимости следить за ценами на вакцину, отмечая, что они должны быть приемлемыми. Главной целью руководитель кабмина называл не получение сверхприбыли «на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве», а помощь людям.

«Спутник V» - первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, с декабря в России стартовала гражданская прививочная кампания.