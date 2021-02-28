Общество

Для выпускников колледжей введут цифровой паспорт компетенций

Выпускники российских колледжей после сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills будут получать цифровой паспорт компетенций. Об этом 28 февраля сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, пишут «Известия».

«В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки — демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились. Выполняют задания, которые «пришли» из реальной жизни, от работодателей... Выпускники, которые сдали экзамен, получают не только диплом, но и цифровой паспорт компетенций», — рассказал он в интервью «Российской газете».

Благодаря цифровому паспорту, подтверждающему уровень мастерства молодого специалиста, его портфолио попадет в базу данных и станет доступным для ведущих предприятий.

По словам Глушко, практический экзамен по стандартам WorldSkills станет обязательным для всех учреждений среднего профессионального образования (СПО). Исключениями могут быть медицинские специальности и специальности в сфере культуры и подготовки экипажей судов и авиационного персонала, отметил замминистра.

«Информационная система позволяет нам увидеть лучших сварщиков в разрезе страны, которые выпустились и в этот год, и в предыдущие годы. Мы видим колледжи и техникумы, которые стабильно выпускают на рынок труда высококлассных специалистов», - подчеркнул Глушко.

В данное время ведется работа по закреплению правового статуса цифрового паспорта компетенций как дополнительного документа к диплому СПО, добавили в Минпросвещения.

Ранее, в ноябре прошлого года, «Известия» писали о внедрении цифрового диплома, который даст выпускнику российского вуза возможность улучшить свою квалификацию по тому или иному предмету и внести правки в диплом, который будет иметь электронный вид.

Цифровой диплом стал частью программы «Современная образовательная цифровая среда» как части национального проекта «Образование». По словам спецпредставителя президента по цифровому развитию Дмитрия Пескова, в электронном дипломе «оценки» человека по специальности будут обновляться.

24 февраля стало известно, что и выпускники школ смогут получать электронную версию аттестата, в случае если не смогут получить бумажный документ лично.