Общество

Экс-заместитель директора Псковпассажиравтотранса подозревается в мошенничестве

Бывший первый заместитель генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» подозревается в мошенничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С июля по ноябрь 2015 года первый заместитель генерального директора предприятия организовал заключение между Псковпассажиравтотрансом и ООО «РЕС», единственным учредителем которого он сам являлся, фиктивных договоров на оказание услуг по установке тахографов. Из документов следовало, что ООО «РЕС» оказало, а «Псковпассажиравтотранс» принял указанные услуги на общую сумму свыше 480 тысяч рублей. При этом фактически такие услуги компания не оказывала, пояснили в ведомстве.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования, в отношении бывшего первого заместителя генерального директора предприятия возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры области.