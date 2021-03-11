Общество

Псков начали очищать от «визуального мусора»

«Визуальный мусор» убрали на улице Николая Васильева в Пскове 10 марта. По обочинам дороги начали снимать вывески, которые находятся на опорах наружного освещения и деревьях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Мероприятие провели представители контрольного управления администрации города Пскова совместно с МКУ «Служба благоустройства города».

Контрольное управление АГП систематически проводит мероприятия по очистке городских территорий и призывает жителей Пскова информировать управление о наличии визуального мусора с указанием конкретных адресов.

«Незаконное размещение афиш, объявлений, иной печатной и наглядной информации на столбах, деревьях, опорах наружного освещения, распределительных щитах и других объектах благоустройства является нарушением "Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова"», - напомнили горожанам в администрации.