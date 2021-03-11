Общество

На портале госуслуг появится платформа обратной связи

Платформа обратной связи от населения «Госуслуги. Решаем вместе» до конца 2021 года будет запущена во всех субъектах РФ, региональных и муниципальных органах власти, а также в ряде федеральных органов власти. Как передает РИА Новости, об этом сообщил вице-премьер РФ, руководитель Координационного центра правительства Дмитрий Чернышенко.

«Цифровая платформа "Госуслуги. Решаем вместе" будет запущена во всех субъектах страны», - сказал Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов власти.

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет организовать работу по четырем направлениям. Первое - это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Также она позволяет проводить онлайн-опросы по социально значимым для населения темам и общественные обсуждения вопросов местного значения. Кроме того, предусмотрено ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах, а также отслеживание инцидентов в социальных сетях.

«При формировании Координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И РЦТ должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе, отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений», - сказал Чернышенко, слова которого передала его пресс-служба.

«Важная опция для граждан на цифровой платформе - это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», - добавил вице-премьер.

Платформа обратной связи от населения создается по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

Пилот по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали Минцифры России и 9 субъектов РФ. Сейчас в ПОС создано более 16,5 тысячи личных кабинетов органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных регионов. Поступило более 340 тысяч сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тысячи опросов граждан.

Органы местного самоуправления пилотных регионов провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.

В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах власти. Так, на портале госуслуг были размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещен сервис Минпросвещения России для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.