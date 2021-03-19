Общество

В Псковской области достаточно приютов для животных — Вера Баданина

На территории Псковской области уже достаточно приютов, чтобы наладить работу с бездомными животными. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции сообщила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина сегодня, 19 марта.

«В Псковской области сейчас уже работают 12 зоозащитных организаций, поэтому создание сети приютов для бездомных животных вовсе необязательно. Достаточно создать условия, чтобы они дальше не плодились, а также организовать временную передержку, где животных накормят и сделают необходимые прививки», - подчеркнула Вера Баданина.

Сейчас на территории приютов региона в общей сложности находятся 1150-1200 безнадзорных животных. Их стерилизуют, прививают от бешенства и чипируют.

«Большой процент животных уже носит индивидуальный чип, чтобы проще было при отлове посмотреть историю. Также есть база, куда вносят всех идентифицированных животных», - пояснила председатель комитета по ветеринарии.

Фото: зоозащитная организация «Шанс»

По ее словам, наиболее благоприятная обстановка по работе с беспризорными животными в Псковской области организована в Великолукском районе, где в настоящий момент уже начинают вести работу с бездомными кошками. Хорошие показатели также в Пскове и Новосокольниках.

Самыми «проблемными» муниципалитетами по части работы с беспризорными животными Вера Баданина назвала Новоржевский и Локнянский районы. Кроме того, «нехорошая ситуация» пока складывается в Плюсском. Стругокрасненском и Гдовском районах.