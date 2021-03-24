Исхудавшего енота нашли жители Великих Лук

Исхудавшего больного енота нашли жители Великих Лук в районе Телецентра на улице Автомобильной. Фотографии дикого животного опубликованы в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»
«За старой котельной обнаружили молодого енота с травмированной лапой. Живет под сараем. Весь ободранный и голодный. Из жалости добрые люди подкармливают его», - рассказали великолучане, пишет «МК в Пскове».
Подписчики группы посоветовали автору публикации обратиться к зоозащитникам или охотоведам, которые могут помочь выловить животное. Они также предупредили, что к еноту лучше не прикасаться, так как он может быть источником вируса бешенства.