Общество

Исхудавшего енота нашли жители Великих Лук

Исхудавшего больного енота нашли жители Великих Лук в районе Телецентра на улице Автомобильной. Фотографии дикого животного опубликованы в группе «‎Подслушано Великие Луки» в социальной сети «‎ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «‎Подслушано Великие Луки» в социальной сети «‎ВКонтакте»

«‎За старой котельной обнаружили молодого енота с травмированной лапой. Живет под сараем. Весь ободранный и голодный. Из жалости добрые люди подкармливают его», - рассказали великолучане, пишет «МК в Пскове».

Подписчики группы посоветовали автору публикации обратиться к зоозащитникам или охотоведам, которые могут помочь выловить животное. Они также предупредили, что к еноту лучше не прикасаться, так как он может быть источником вируса бешенства.