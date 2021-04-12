Общество

Юристы, топ-менеджеры и бухгалтеры более активно ищут работу в Псковской области

В марте соискательская активность на рынке труда в Псковской области увеличилась на 10% по сравнению с февралем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Самыми активными на рынке труда за последний месяц оказались специалисты в сфере продаж – 19% резюме опубликовали именно они. На втором месте оказались начинающие специалисты (выпускники и студенты) – 16%. Около 8% резюме жители Псковской области успели разместить или обновить в области административного персонала.

Жительницы Псковской области продолжают активно размещать резюме в тех сферах, где количество мужчин-соискателей традиционно всегда было больше. Так, в сфере «Производство» и «Строительство, недвижимость» количество резюме от женщин-соискателей составляет 24%, в транспортной сфере – 23%, в сфере безопасности – 10%.

Средняя ожидаемая зарплата в резюме соискателей Псковской области – 33 200 рублей, что ниже запросов других россиян на 32%.

Выше всего конкуренция за вакансии и рабочие места на данный момент среди юристов – более 9 резюме на одну вакансию, на второй месте – топ-менеджеры (около 7 резюме на вакансию), на третьем месте – бухгалтеры (6 резюме), в то время как во многих сферах наблюдается дефицит персонала: к примеру, в сфере инсталляции и сервиса, консультирования, медицины и фармацевтики меньше 1 резюме на вакансию, при норме в 5-6.

Активность работодателей Псковской области за последний месяц невысокая – компании успели опубликовать всего на 5% вакансий больше, чем в феврале. При этом в сравнении с мартовскими данными 2020 года количество вакансий уменьшилось на 2%.

Предлагаемая работодателями Псковской области зарплата для специалистов за март почти не изменилась – 40 500 рублей (ниже среднероссийской на 16%). В число лидеров с высокими средними предлагаемыми зарплатами в области вошли компании из сфер «Медицина» - более 50 800 рублей, «Строительство, недвижимость» - более 50 000 рублей, «Производство» - 47 000 рублей.

Работодатели, как и в прошлом месяце, активней всего размещают вакансии в сфере «Продажи» (каждая третья вакансия в области). Наибольший спрос на работников розничной торговли, продавцов в магазины, консультантов, менеджеров по работе с клиентами, торговых представителей.

На втором месте по числу рабочих мест «Производство» - 14% от всех вакансий. Работодатели активно набирают на работу инженеров, технологов, контролеров качества, конструкторов, энергетиков.

Рабочий персонал – на третьем месте по доле работодательского спроса в области. Здесь нужны укладчики, грузчики, сборщики, слесари, разнорабочие.

Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена компаниями и организациями из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Добыча сырья» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты».

В основе анализа: данные из 5 000 вакансий, открытых в Псковской области с начала года, а также информация из более 11 000 резюме.