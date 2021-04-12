Общество

На 83-м году жизни скончалась врач-кардиолог псковской горбольницы Нина Ванюхина

Сегодня, 13 апреля, на восемьдесят третьем году жизни скончалась Нина Ванюхина. Она работала в Псковской городской больнице врачом-кардиологом с 1966 года. С 1976 г. по 1993 г. заведовала кардиологическим отделением городской больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Как отметили коллеги Нины Ванюхиной, за время ее работы кардиологическое отделение городской больницы стало одним из лучших отделений города и области. Нина Ванюхина принимала активное участие в создании первого в области кардиологического отделения, а затем и первого в области блока интенсивной терапии с внутрипалатным круглосуточным спстринским постом (1967 год). В 1985 году по ее личной инициативе был создан первый в области блок интенсивной терапии и реанимации, укомплектованный врачами кардиологами – реаниматологами, современной аппаратурой и необходимыми приборами для оказания реанимационных мероприятий. Нина Ванюхина неоднократно принимала участия с докладами и демонстрациями на съездах кардиологов России, в областном научном терапевтическом обществе, на врачебных конференциях. Вела профилактическую работу на радио и телевидении с населением.

Нина Ванюхина имеет почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» (1997 год), награждена государственной наградой - Орденом «Знак Почета» (1986 год), знаком «Отличник здравоохранения», многократно награждалась грамотами городской и областной администрации. Внесена в Псковскую энциклопедию, «Золотую летопись славных дел к 1100-летию города Пскова».

«Родные и близкие, коллеги и знакомые скорбят о невосполнимой утрате, а светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал, любил и уважал», - добавили коллеги Нины Ванюхиной.

Проститься с Ниной Ванюхиной можно 15 апреля с 11.00 до 11.30 в ритуальном зале морга Псковской городской больницы.