Общество

К 2024 году большинство госуслуг в РФ будут оказываться ежедневно и круглосуточно

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить к 2024 году ежедневное и круглосуточное предоставление большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник перечне поручений главы государства по реализации его послания парламенту, передает ТАСС.

«Правительству Российской Федерации обеспечить поэтапный переход... до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», - указано в перечне.