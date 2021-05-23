Общество

Первый праздник местных инициатив собрал в Дновском районе руководителей ТОСов

В дновской деревне Заклинье впервые прошел праздник местных инициатив «Предлагай – поддержим», объединивший руководителей товариществ общественного самоуправления муниципалитета по девизом «ТОСы решают все вопросы». Поздравить активных жителей с окончанием реализации проектов приехали депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев и начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации региона Елена Тимашова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Жители Заклинья своими силами расчистили территорию перед библиотекой от старых строений, разровняли площадку, разбили клумбы, установили скамейки и фигуру Александра Невского, выполненную местным умельцем – белее семи веков здесь живёт предание о том, что недалеко от деревни была стоянка княжеской дружины. В рамках реализованного проекта активисты разработали экскурсионный маршрут «Легенды и мифы, прошлое и настоящее нашей малой родины деревни Заклинье и ее окрестностей».

В самой библиотеке в последний год также прошли перемены – после небольшого ремонта здесь стало удобнее проводить встречи, мастер-классы и литературные вечера, продолжатся преобразования и дальше – одна из одобренных заявок ТОСа предполагает ремонт крыши.

Геннадий Григорьев, поздравляя жителей деревни, рассказал, как пять лет назад приехал в другую дновскую деревню – Искру, где активисты удивили его своим энтузиазмом и сразу вовлекли в серию мероприятий. «Тогда нам никто не давал деньги, но я видел в этих людях действительно искру и потом часто приводил в пример эту деревню, - вспомнил депутат. - Насколько я рад теперь, что на территории Дновского района пошла цепная реакция, и люди начали объединяться. Мы все видим, как много людей неравнодушно к благоустройству своей территории. Рад, что присутствую на этом замечательном празднике, рад, что вы смогли вместе сделать такое доброе дело».

В день праздника местных инициатив Геннадий Григорьев вручил руководителю ТОСа Елене Дмитриевой садовый триммер. «Желаю вам, чтобы на вашей территории всегда была скошена трава. А всем активным жителям деревни – счастья и здоровья!» - поздравил заклинцев с окончанием реализации проекта депутат.

Елена Тимашова, обращаясь к руководителям ТОСов, собравшимся в Заклинье, что в бюджете области на 2021 год предусмотрены 20 млн рублей для реализации общественных инициатив. Предполагается, что эта сумма от года к году будет расти. Кроме того, руководитель управления проанонсировала новый вид поддержки – конкурс инициативных проектов. «Отличие этого конкурса в том, что проекты будут оцениваться много выше, чем 500 тысяч рублей. Об условиях участия мы сможем сообщить у же в ближайшее время», - рассказала Елена Тимашова.

ТОСы Дновского района в 2020 году дополнительно привлекли на реализацию проектов местного значения 924 тысячи рублей из бюджета области. В 2021 году в муниципалитете успешно работают 24 ТОСа, 14 проектов уже получили поддержку на региональном уровне.