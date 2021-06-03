Общество

«Акценты» Донецкого: Псковичи на ПМЭФ, город для велосипедов и 222-й день рождения Пушкина

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Площадка для общения». Делегация Псковской области принимает участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

«Солнце на спицах». Власти намерены сделать Псков велосипедным городом.

Поэт на карантине. Дни Пушкинской поэзии и русской культуры вновь пройдут в усеченном формате.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Крупнейшее политическое и экономическое событие этой недели, происходящее буквально в трехстах километрах от нас, - это XXIV Петербургский международный экономический форум, в котором в этом году принимает участие президент Путин. В форуме участвует и делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, но об этом чуть ниже. Несколько слов о том, что это за Петербургский международный экономический форум такой? Наверняка не все жители Пскова и окрестностей отчетливо представляют себе, что за мероприятие такое проходит в северной столице, даже притом, что проводится оно с 1997 года.

Форум курируется правительством, а с 2005 года проходит при участии президента. Ежегодно количество участников превышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран. Одно время большим успехом пользовалась культурная программа форума: мировые звезды давали бесплатные концерты на Дворцовой площади. Например, в 2007-м году на ПМЭФ выступала легендарная рок-группа «Скорпионз», в 2009-м «Дюран Дюран» и певица Энестейша, в 2011-м – Стинг.

Из мировых лидеров первой величины, помимо российских президентов, Путина и Медведева, в работе форума принимали участие канцлер Германии Меркель (в 2013-м), президенты Франции Николя Саркози (2010) и Эмманюэль Макрон (2018). В 2017 на форум приезжал премьер-министр второй по населению страны мира Индии – Нарендра Можи. Три года назад на форуме побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Про европейских руководителей помельче из какой-нибудь условной Финляндии или Кипра и глав стран постсоветского пространства можно даже не упоминать.

Масштаб и статус мероприятия понятны – это стопроцентный «примиум». Каждый год в начале лета цены на гостиничные номера в Петербурге взлетают в разы, а город стоит в пробках, что, естественно, вызывает неудобства у горожан. Это любимая тема в питерских СМИ и соцсетях – форум и все, что творится вокруг. Тем не менее, все, и петербуржцы в том числе, понимают, что мероприятие важное и престижное, и ни один другой город России, например, Казань, или, допустим, Екатеринбург, от него бы никогда не отказался. Петербург, который со времен Петра Великого, считается у нас «окном в Европу», разумеется, тоже не отказывается.

Миссия форума, как она декларируется, - быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию и другие страны, как географические, так и информационные. Все это очень важно, особенно после 2014 года, когда отношения России с Западом заметно осложнились. В прошлом году, напомню, из-за пандемии коронавируса форум вообще был отменен. Так что 2021 год можно считать этапным. Неслучайно президент Путин вновь решил почтить его своим присутствием.

И вот, подвожу я к нашим местным темам, в таком высоком и престижном международном мероприятии в этом году поучаствовала делегация Псковской области. Губернатор Ведерников поделился впечатлениями – видеокомментарий опубликован на официальном телеграм-канале Псковской области. Цитирую губернатора:

«Петербургский экономический форум – это уникальная площадка для общения, и конечно мы стараемся максимально использовать возможность, когда со всей нашей страны приезжают коллеги, друзья, партнеры, потенциальные партнёры. Мы пригласили коллег к нам в гости в августе. Надеюсь, у нас будет возможность собраться с представителями малого и среднего бизнеса, откровенно поговорить о проблемах, и подумать о том, как их решить».

И вот тут важно подчеркнуть, что форум это не только «торговля фейсом» и PR, но и конкретные подписи под договорами. В этом году инвестиционная «емкость» подписанных соглашений составила, как сообщается, 400 миллионов рублей. В частности, именно на площадке ПМЭФ губернские власти подписались под соглашением о создании в псковском «Моглино» завода по деревообработке «ВудЛайн» на 220 миллионов рублей инвестиций.

Понятно, что подписание договора готовилось давно, а торжественная церемония была только приурочена к форуму: так красивее, но почему нет? Отчего не воспользоваться престижной площадкой для того, чтобы лишний раз пропиарить то же «Моглино» для потенциальных резидентов и инвесторов? Вопрос риторический. Собственно, для этого, помимо прочего, форум и задуман. И все в данном случае исполнено правильно.

А я продолжаю. Дела городские. Возможно, лет через пять мы не узнаем Псков, в том смысле, что жители города массово пересядут на велосипеды, самокаты и прочий двухколесный транспорт. Во всяком случае, об этом в среду, в прямом эфире «Эха Москвы» в Пскове заявил нынешний глава администрации муниципалитета Александр Братчиков, цитирую:

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы по всему Пскову построить сеть велодорожек, чтобы из любой части Пскова можно было доехать в другую на велосипеде, чтобы это было безопасно. Очень важно, чтобы дорожка не упиралась в никуда. Сейчас у нас есть часть таких дорожек – это недопустимо. Когда мы реализуем этот проект, я думаю, количество автомобилей, особенно в летнее время, сократится примерно на 30%».

По словам сити-менеджера, губернатор Ведерников уже поддержал эту полезную инициативу. Сначала будет сделан проект и определена его общая стоимость, после чего мэрия обратится в дорожный фонд Псковской области, или в федеральный дорожный фонд, чтобы получить нужные деньги на его реализацию. «Мы обязательно этот проект реализуем», - подчеркнул Александр Братчиков.

И если всё действительно сложится так, как сейчас рисует градоначальник, Псков может стать еще больше похожим на хороший европейский город, в котором удобно и уютно жить. Представьте сокращение автомобильного потока на треть, пусть и только в летний период, - да об этом мечтают жители любого крупного или даже среднего города в мире! И вот Псков имеет шанс стать таким как бы Амстердамом. Ну, может, я слегка преувеличиваю, но кто знает. Если действительно станет удобно, то почему бы не ездить на велосипеде?

И вот тут хотелось бы обратить внимание на одну проблему, которая отчетливо нарисовалась в последнее время не только в мегаполисах, но и у нас. Практика показывает, что чем больше в городе людей на колесах, не только на авто, но и на велосипедах или электросамокатах, например, тем хуже приходится обычным традиционным пешеходам «на своих двоих».

Мы привыкли считать опасной проезжую часть, но нынче стало опасно ходить и по тротуарам. Велосипедистов и самокатчиков все больше, и они часто не соблюдают никакие не то что правила, а вообще приличия. Несутся сломя голову и врезаются в пешеходов. За детей просто страшно. И не только за детей. В Пскове, в районе магазина «Маяк», недавно произошел случай, когда какой-то углумок на велосипеде сбил старушку и умчался. Бабушку из лужи доставали прохожие. Сейчас она в тяжелом состоянии, с переломами, находится в больнице. И таких вот углумков, сбивающих бабушек и детей, на улицах все больше. По мостам несутся, по тротуарам, будто по велотреку, и люди для них не люди, а будто кегли.

В общем, хотелось бы, чтобы власти, задумав сеть велодорожек, как-то не забыли и про пешеходов, как-то отрегулировали движение, ввели необходимые ограничения и драконовские штрафы. Не спешился на мосту, - получи штраф. Про шлем забыл – штраф. Влепился в пешехода – штраф, компенсация пешеходу морального и физического вреда, и лишение прав. И так далее. А то творится невесть что! Пора всерьез задуматься о правилах (и правах!) на велосипедное или самокатное движение. Нет прав, - не имеешь права садиться на двухколесного друга. Кто-то скажет, что так можно убить все удовольствие от велосипедных прогулок. Наверное, да. Однако, безопасность тут важнее.

И я завершаю. Красивой цифрой. Это не юбилей, но такой даты тоже больше не будет. Два, два, два. Три двойки. «Нашему всему», Александру Сергеевичу, милому, - 222 года. Уже сегодня, в пятницу, начинается празднование Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (или, если использовать старое и более привычное название, 55-го Пушкинского праздника поэзии). Программа празднования опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Ну что можно сказать? Это, конечно, не онлайн, который случился в прошлом году из-за проклятой пандемии, но и, увы, можно утверждать, что наш любимый Пушкин из карантина так и не выкарабкался. Массовые гуляния на поляне и в окрестностях сельца Михайловского снова запрещены. Мероприятия будут проходить только в помещениях, в аудиториях и залах НКЦ, это несколько концертов, спектаклей и верснисажей, со всеми ограничительными мерами.

То есть, назовем вещи своими именами, программа на этот раз крайне скромная, если не сказать, скудная, хотя понятно, что те, кто в ней участвуют, так не считают. Сами по себе вполне достойные и интересные события искусства. Но кто их увидит? Небольшая группа избранных. Праздник, увы, обрел формат своего рода культурного «междусобойчика», и, наверное, это необходимая дань времени.

А вот мне все-таки хотелось бы высказать некое опасение. А не станет ли эта временная и вынужденная «дань» постоянным форматом? То есть пандемия когда-нибудь закончится, а Пушкинский праздник поэзии так и останется камерным, сугубо провинциальным «ивентом» «для своих»?

Вспомним, всего-то несколько лет назад организаторы, переименовывая Пушкинский праздник поэзии в «Дни культуры», строили грандиозные планы. И теперь эти планы превратились в пыль. Не спишет ли все пандемия? Я нарочито заострил тему, дабы наши руководители культуры развеяли сомнения: как только уйдет вирус, начнется возрождение. А мне вот боязно: вдруг вирус никуда не уйдет? И нам с ним жить? Пушкин будет длиться?

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!